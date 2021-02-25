В Лос-Анджелесе неизвестные ранили помощника Леди Гаги и украли ее двух собак породы французский бульдог

25.02.2021, 19:14, Новости дня

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Двое неизвестных, которых очевидцы описали как темнокожих мужчин в кепках, совершили четыре выстрела в грудь человеку, который выгуливал собак американской певицы Леди Гаги. Об этом 25 февраля написал таблоид Daily Mail.

Эту информацию таблоиду People подтвердили в управлении полиции Лос-Анджелеса.

Отмечается, что покушение на 30-летнего Райана Фишера было совершено в Западном Голливуде, вблизи дома артистки 24 февраля около 22.00 по местному времени.

После нападения на помощника певицы, неизвестные украли двоих собак по кличке Густаво и Коджи породы французский бульдог и скрылись на белом BMW. Третьей собаке по кличке Мисс Азия, у которой в Instagram есть собственный аккаунт, удалось убежать. Позже она была найдена полицией.

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Публикация от Miss Asia (@missasiaxoxo)

Фишера с тяжелыми ранениями госпитализировали. О его нынешнем состоянии неизвестно, отмечает People.

По информации издания, Леди Гага уже объявила, что заплатит $500 тыс.(примерно 14 млн. грн) тому, кто вернет ей питомцев, и при этом не будет задавать лишних вопросов.

Таблоид Daily Mail отмечает, что похитители могли не знать, кто является хозяйкой французских бульдогов, подчеркнув, что их стоимость при наличии хорошей родословной составляет порядка $10 тыс. (около 280 тыс. грн).

По информации BBC певица в момент покушения на ее помощника находилась в Италии, где снимается в фильме “Гуччи” британского режиссера Ридли Скотта.

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