 

Центральная больница Ивано-Франковска остановила прием больных с COVID-19: загружена на 105%

25.02.2021, 19:14, Новости дня
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Ивано-Франковская центральная городская клиническая больница приостановила прием новых пациентов с коронавирусом из-за отсутствия мест. Об этом сообщается на странице больницы в Facebook.

Как пояснили в больнице, в связи с перегруженностью коечного фонда новых пациентов не будут принимать с 25 февраля по 2 марта. Всех пациентов будут перенаправлять в городскую клиническую больницу № 1, пишет “НВ”.

Больница приостанавливает госпитализацию уже во второй раз с начала эпидемии. В прошлый раз ограничения ввели в ноябре 2020 года.

По данным местного издания “Фіртка”, по состоянию на 24 февраля в больнице находилось 409 пациентов, что составляет 105% ее заполненности.

О том, что в ЦКБ Ивано-Франковска закончились койки, чиновники сообщали еще 16 февраля. 

Начиная с 4 февраля в Ивано-Франковской области стабильно самое большое количество новых случаев инфицирования коронавирусом среди всех регионов страны. За последние сутки это, по данным Минздрава, 711 новых случаев.

Минздрав определил Ивано-Франковскую область в “красную” зону по уровню эпидопасности.

21 февраля в области установили 16 карантинных блокпостов, с 24 февраля там заработал мобильный госпиталь для больных COVID-19.

Вспышку COVID-19 в регионе в Офисе президента объясняют, в частности, зимним наплывом туристов на горнолыжный курорт Буковель. 

Всего с начала эпидемии в стране на утро 25 февраля COVID-19 подтвердили у 1 325 841 человека, 25 596 пациентов умерли, 1 159 311 – выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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