В МИД РФ назвали доллар “токсичным источником” и предложили забаррикадироваться от финансовой системы США

25.02.2021, 19:14, Новости дня

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На фоне сигналов об ужесточении санкций со стороны США, Россия должна срочно сократить использование доллара до минимума. Об этом в интервью Bloomberg, опубликованном 24 февраля заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, Москва “должна забаррикадироваться от финансовой и экономической системы США” чтобы устранить зависимость “от этого токсичного источника постоянных враждебных действий”.

Рябков добавил, что РФ нужно сократить роль доллара “в любых операциях”.

За последние годы США ввели санкции против более, чем 90 российских государственных банков и корпораций нефтегазового сектора, высших должностных лиц и крупных предпринимателей. По всей вероятности, США введут еще больше ограничительных мер, предположил замглавы МИД РФ.

Bloomberg отмечает, что президент РФ Владимир Путин в течение нескольких лет возглавлял кампанию по уменьшению влияния активов США. В частности, впервые доля золота в резервах Центрального банка РФ превысила долю доллара (на 30 июня 2020 года доля золота составляла 22,9% или $128,5 млрд, доля активов в долларах США – 22,2% или $124,6 млрд).

Тем не менее, Россия продолжает использовать американскую валюту в международной торговли, а иностранные инвесторы владеют почти четвертью госдолга РФ, подчеркнуло агентство.

Отношения США и РФ испортились после произошедших в 2014 году захвата Крыма и начала войны на Донбассе. В частности, Вашингтон ввел и периодически расширял санкции против физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии по отношению к Украине.

Байден 4 февраля 2021 года перед сотрудниками Госдепа США заявил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России. “Мы не будем колебаться, чтобы повысить цену, которую РФ должна заплатить” – сказал Байден, имея в виду вмешательство Москвы в выборы в США, кибератаки и отравление Россией собственных граждан, в частности оппозиционного политика Алексея Навального.

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