 

В МИД РФ назвали доллар “токсичным источником” и предложили забаррикадироваться от финансовой системы США

25.02.2021, 19:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На фоне сигналов об ужесточении санкций со стороны США, Россия должна срочно сократить использование доллара до минимума. Об этом в интервью Bloomberg, опубликованном 24 февраля заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, Москва “должна забаррикадироваться от финансовой и экономической системы США” чтобы устранить зависимость “от этого токсичного источника постоянных враждебных действий”.

Рябков добавил, что РФ нужно сократить роль доллара “в любых операциях”.

За последние годы США ввели санкции против более, чем 90 российских государственных банков и корпораций нефтегазового сектора, высших должностных лиц и крупных предпринимателей. По всей вероятности, США введут еще больше ограничительных мер, предположил замглавы МИД РФ.

Bloomberg отмечает, что президент РФ Владимир Путин в течение нескольких лет возглавлял кампанию по уменьшению влияния активов США. В частности, впервые доля золота в резервах Центрального банка РФ превысила долю доллара (на 30 июня 2020 года доля золота составляла 22,9% или $128,5 млрд, доля активов в долларах США – 22,2% или $124,6 млрд).

Тем не менее, Россия продолжает использовать американскую валюту в международной торговли, а иностранные инвесторы владеют почти четвертью госдолга РФ, подчеркнуло агентство.

Отношения США и РФ испортились после произошедших в 2014 году захвата Крыма и начала войны на Донбассе. В частности, Вашингтон ввел и периодически расширял санкции против физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии по отношению к Украине.

Байден 4 февраля 2021 года перед сотрудниками Госдепа США заявил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России. “Мы не будем колебаться, чтобы повысить цену, которую РФ должна заплатить” – сказал Байден, имея в виду вмешательство Москвы в выборы в США, кибератаки и отравление Россией собственных граждан, в частности оппозиционного политика Алексея Навального.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Вопрос дня: Как перевести детей на домашнее обучение?

03.10 / Корреспондент – Канада выделит $3,3 млн на украинский оборонный сектор

15.11 / В Днепропетровской области жертвами пожара стали трое детей – ГСЧС

21.08 / Трамп предрек «развалины, анархию и кровь» в случае победы Байдена на выборах

13.12 / Психологи развеяли миф о «предновогодней депрессии»

18.11 / Польша не получила от Белоруссии документы на экстрадицию основателей Nexta

28.12 / Сибирская отшельница Агафья Лыкова получила два вертолета подарков

12.08 / Пассажиров без масок и перчаток оштрафовали почти на 240 млн рублей в Москве

24.08 / По случаю Дня Независимости Украины Макрон пожелал “доверия между странами”

18.11 / СК решил не тратить 3,6 млн рублей на мониторинг соцсетей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска