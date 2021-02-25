 

Леди Гага предложила выкуп 500 тыс. долларов похитителям собак

25.02.2021, 19:10, Новости дня
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Певица Леди Гага готова за возвращение двух бульдогов, которых украли у ее помощника 24 февраля, готова выплатить 500 тыс. долларов, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Помощник певицы выгуливал питомцев в Голливуде, к нему подошли двое неизвестных, выстрелили в него, и забрали животных по кличке Коджи и Густав, передает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.

Третий пес сумел сбежать от похитителей, позже его удалось найти. Раненого помощника певицы доставили в больницу. Леди Гага сейчас находится в Риме на съемках, она огорчена новостями из Голливуда.

Правоохранители расследуют причины инцидента, они пока не установили мотивы преступления.



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