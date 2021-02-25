Названы болезни, развивающиеся из-за сидячей работы

25.02.2021, 19:08, Разное

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Медики рассказали, какие болезни могут начать развиваться из-за сидячей работы. Также они объяснили, что необходимо делать, чтобы не допустить появления опасных патологий.

Данные ВОЗ говорят о том, что 60-85% населения в мире не получают необходимой физической нагрузки. По словам врача Юлии Евстигнеевой, малоподвижность приводит к раннему старению и преждевременной смерти. Под активными движениями понимается бег, плаванье, аэробика, при этом к физическим упражнениям нельзя отнесли домашнюю уборку, поскольку в ходе нее не задействуются нужные группы мышц.

Если человек проводит в сидячем положении 6-7 часов, едет в офис на транспорте, редко ходит по лестнице, пользуясь лифтом, то он находится в группе риска. В организме из-за такого образа жизни страдают многие органы. В первую очередь происходит негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, кроме того, наблюдается варикозное расширение вен. По словам медиков, страдает опорно-двигательный аппарат, так как в сидячем положении из S-образной формы позвоночник превращается в С-образную. В результате нарушается кровообращение, а внутренние диски перестают полноценно функционировать.

Часто люди, проводящие много времени за ПК, страдают от шейного остеохондроза. В данном случае происходит нарушение кровоснабжения в мозге, а на фоне этого появляются различные головные боли. Еще одна проблема – лишний вес, а он, в свою очередь, провоцирует множество серьезных заболеваний. Сидячий образ жизни приводит к застою крови и лимфы в малом тазу, а это отражается на работе кишечника.

Проблему может решить только здоровый образ жизни и спорт. Офисные работники должны обеспечивать себе достаточную двигательную активность.

Источник: vv-34.ru