 

Ученые из России создали магнитный наноматериал для защиты ценных бумаг от подделок

25.02.2021, 19:08, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Учёные из РФ разработали и создали фирменный магнитный наноматериал для защиты денег и ценных бумаг от подделок. Также покрывая другие предметы этим веществом можно создавать защитные экраны от негативного воздействия ультрафиолета.
За работку принципиально нового метода ответственен доцент НИТУ «МИСиС Юрий Конюхов. Именно он, со своей командой, создал магнитные наночастицы с возможностью программировать их свойства на стадии производства. В основе лежат частицы железа, кобальта и никеля, которые смешиваются с солями азотной кислоты. После этого в полученный раствор добавляется определённое количество щёлочи, а образовавшийся осадок высушивается и обрабатывается струёй водорода при температуре от 300 до 500 градусов. В результате получается магнитный наноматериал, чьи свойства можно менять под конкретные задачи. Именно такое вещество идеально подходит для денежных банкнот и ценных бумаг, так как исключает возможность подделки. При этом, сам этап производства и нанесения крайне прост и дёшев.

Помимо использования нового вещества для защиты от подделок, его можно применять и в других целях. Он обладает хорошим экранирующим эффектом. Таким образом российские учёные смогут разрабатывать материалы, способные отталкивать вредное для человека ультрафиолетовое излучение для защиты от пагубного воздействия.

Источник: nauka.tass.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / Когда нужно бросить курить, чтобы снизить риск смерти от инсульта и болезней сердца

17.02 / В Японии призывают запретить (!!!) России (!!!) отказываться (!!!) от возврата Южных Курил )))

11.08 / Ученые из США нашли уязвимость клеток раковой опухоли

14.12 / Политолог заявил о победе мирного протеста в Белоруссии: Режим скатился до самого дна

18.12 / Жизнь после смерти – что говорит наука?

22.07 / Личное: Зачем смылась Решетова?

18.08 / Оккупация Белоруссии: коллаборационизм и чудовищные трагедии (18+)

26.10 / В Петербурге у убитой преподавательницы института отрезали палец

30.09 / Во Владикавказе появилась услуга организации преступной группировки под ключ

19.12 / Пластический хирург Вдовин: «Ротару помолодела благодаря козелковой подтяжке лица»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска