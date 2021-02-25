Ученые из России создали магнитный наноматериал для защиты ценных бумаг от подделок

25.02.2021, 19:08, Разное

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Учёные из РФ разработали и создали фирменный магнитный наноматериал для защиты денег и ценных бумаг от подделок. Также покрывая другие предметы этим веществом можно создавать защитные экраны от негативного воздействия ультрафиолета.

За работку принципиально нового метода ответственен доцент НИТУ «МИСиС Юрий Конюхов. Именно он, со своей командой, создал магнитные наночастицы с возможностью программировать их свойства на стадии производства. В основе лежат частицы железа, кобальта и никеля, которые смешиваются с солями азотной кислоты. После этого в полученный раствор добавляется определённое количество щёлочи, а образовавшийся осадок высушивается и обрабатывается струёй водорода при температуре от 300 до 500 градусов. В результате получается магнитный наноматериал, чьи свойства можно менять под конкретные задачи. Именно такое вещество идеально подходит для денежных банкнот и ценных бумаг, так как исключает возможность подделки. При этом, сам этап производства и нанесения крайне прост и дёшев.

Помимо использования нового вещества для защиты от подделок, его можно применять и в других целях. Он обладает хорошим экранирующим эффектом. Таким образом российские учёные смогут разрабатывать материалы, способные отталкивать вредное для человека ультрафиолетовое излучение для защиты от пагубного воздействия.

Источник: nauka.tass.ru