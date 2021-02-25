Школьникам запретят играть в компьютерные игры больше двух часов в неделю

25.02.2021, 18:51, Разное

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Министерство просвещения внесло на рассмотрение в Государственную думу пакет поправок в федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”, предусматривающих введение системы контроля за временем, которое несовершеннолетние граждане проводят за компьютером.

“Никто не ограничивает свободу школьников, но тут речь идёт об их здоровье. Ведь не возникает вопросов, почему мы не продаем подросткам алкоголь и сигареты. Компьютерные игры несут колоссальные риски для растущего организма, в том числе для психики молодых людей. Исследования отечественных специалистов позволяют сделать однозначный вывод, что подростки без вреда могут играть за компьютером не более двух часов в неделю. Это мы не говорим о том, что многие подобные программы разработаны за рубежом и часто искажают историю и образ России. Безусловно, эти игры вредны и для взрослых, но у нас свободная страна и любой совершеннолетний гражданин вправе сам распоряжаться своей жизнью и здоровьем. Но наших детей мы просто обязаны защитить”, – отметила один из авторов поправок Ирина Яровая.

Новой редакцией закона предусмотрена обязанность родителей или опекунов контролировать время, которое подростки проводят за компьютерными играми. Гражданам будет предложено установить на персональные компьютеры и смартфоны несовершеннолетних специальные программы, которые будут отслеживать проведённое за игровым контентом время. За первое превышение установленного норматива родители будут получать предупреждение, а за второе и последующее нарушения будет налагаться штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, данные о таких семьях будут автоматически передаваться в органы опеки.

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