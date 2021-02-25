Воры украли двух французских бульдогов Леди Гаги и серьезно ранили их выгульщика: что случилось

25.02.2021, 18:36, Разное

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Обычно у голливудских звезд, как, например, у Ким Кардашьян, крадут ювелирные украшения стоимостью в несколько миллионов долларов или грабят дома… Но преступники, решившие обворовать Леди Гагу, выбрали своей мишенью ее французских бульдогов. Стефани Джерманотта (настоящее имя певицы) известна своей любовью к этой породе собак – у нее дома живет сразу три ее представителя: Коджи, Мисс Азия и Густаво. На время своих отъездов Гага доверяет любимцев их выгульщику, 30-летнему Райану Фишеру. И вот сейчас она находится в Риме на съемках нового фильма. Около 22:00 среды, 24 февраля (по Москве это вечер четверга), Райан, как обычно, выгуливал собак в районе Западного Голливуда около своего дома. В какой-то момент неизвестные напали на мужчину, четыре раза выстрелили в грудь, после чего взяли двух собак – Коджи и Густаво – и увезли их в неизвестном направлении. О случившемся первым сообщил Daily Mail.

Кадр из трансляции телеканала ABC

Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что мужчина дышит. Его на скорой доставили в больницу в тяжелом состоянии. Третью собаку, Мисс Азию, полицейские чуть позже нашли на соседней улице. По словам пресс-службы правоохранительных органов, на выгульщика напали двое темнокожих мужчин, они скрылись с места преступления на белом BMW. При этом не уточняется, специально ли они решили украсть собак, которые принадлежат Леди Гаге, или их выбор был случаен. Сама певица пока никак не прокомментировала инцидент. Анонимный источник рассказал TMZ, что якобы певица “предложила 500 тысяч долларов в качестве вознаграждения тому, кто найдет собак”.

Специалисты говорят, что французские бульдоги – одна из самых популярных и дорогих пород в наши дни. В среднем они стоят от 1,5 до 3 тысяч долларов, но, если собака с хорошей родословной, ее цена может достигать 10 тысяч долларов.

Леди Гага и Коджи Леди Гага с Коджи (коричневый окрас), Азией (черный) и Густаво (белый) Леди Гага и Азия