Никита Ефремов поздравил Марию Ивакову с важной годовщиной: “За это время мы стали родными”

25.02.2021, 18:36, Разное

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32-летний актер Никита Ефремов опубликовална своей странице в Instagram архивный кадр, сделанный на пленку, и длинный пост, в котором во всеуслышание обратился к своей девушке, 34-летней телеведущей Марии Иваковой:

Сегодня ровно 2 года, как мы встретились. ⠀

За это время мы стали родными и прошли большой путь: мы учились слышать и слушать друг друга; учились осознавать и выражать свои чувства; побывали во многих странах; изучали вкусы и предпочтения друг друга; работали со своими ожиданиями и учились принимать друг друга такими, какие мы есть; сняли несколько гигабайт смешных видео; у нас образовался свой уникальный “птичий язык” и нам никогда не скучно вместе и еще много много всего.

Я благодарен тебе за твое тепло, за твою любовь и честность, за то, что ты рядом, за то, что открываешься и доверяешь, за твою энергию и юмор, за творю нежность и стрежень, за твой вкус и стиль, за то что открыта новому и бережешь уже имеющееся, за твою любовь к сюрпризам, за твой путь и за то, как смело и мужественно ты идешь по нему. ⠀

Чтобы ты не задумала, чего бы тебе не захотелось – я рядом. Если тебе грустно или если тебе радостно – я рядом. Хочешь отправится навстречу к приключениям – я рядом. Не хочешь – я рядом.

Я очень люблю тебя.

Снимок, которым Никита Ефремов сопроводил поздравление

В комментариях Мария ответила ему:

Возвращайся уже скорее!

Дело в том, что уже несколько месяцев Никита находится в длительной экспедиции за границей на съемках нового фильма. Даже Новый год влюбленные встретили порознь. В своем недавнем интервью он рассказал, как им удается поддерживать отношения на расстоянии:

Я давно знал, что Новый год я проведу в Шотландии на съемках и что из-за коронавирусных ограничений попасть сюда будет сложно. Я был готов к этому и ситуацию воспринял по-рабочему. Думаю, у нас будет возможность отметить этот совместный Новый год где-нибудь в марте, поставить свою елку и устроить праздник: либо сходим куда-то, либо останемся дома. Обстоятельства складываются по-разному. Но я не единственный русский актер здесь, у нас есть некая группа поддержки. Было забавно, когда мы собрались отмечать Новый год, потом ровно в 21.00 разошлись по своим zoom-комнатам встретить его по московскому времени со своими близкими и родными (разница во времени у России и Шотландии +3 часа – прим. ред.), а потом вернулись встречать Новый год уже по местному времени.

Историю любви Никиты и Марии от первого лица читайте в специальном материале HELLO! здесь.