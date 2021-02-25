CBS NEWS – «Девять пропитанных джином изюминок» — 105-летняя американка поделилась рецептом своей победы над ковидом

25.02.2021, 18:30, Новости дня

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Люсия Деклерк в свои 105 лет пережила трëх мужей, пандемию испанского гриппа, а недавно ещë и выздоровела после заболевания коронавирусом, пишет CBS NEWS. В ответ на вопрос о секрете своего долголетия женщина посоветовала молиться и отказаться от вредной еды, а также ежедневно съедать по девять пропитанных джином изюминок.



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Люсия Деклерк в последнее время стала объектом всеобщего внимания, пишет CBS News. Как передаëт сайт телеканала, женщина отпраздновала свой 105-й день рождения 25 января — в тот же день, когда ей поставили диагноз COVID-19.

По сообщениям сотрудников дома престарелых Mystic Meadows в штате Нью-Джерси, Деклерк перенесла заболевание практически бессимптомно, однако находилась в отделении инфицированных COVID-19 в течение 14 дней. Теперь Люсия может считаться самой старшей в доме престарелых из тех, кто пережил коронавирус, отмечается в статье.

Как передаëт CBS, эта долгожительница пережила уже две пандемии. Ей было всего два года, когда началась эпидемия испанского гриппа. Деклерк также пережила две мировые войны, смерть трëх мужей и одного из трëх своих сыновей. Как сообщили телеканалу сотрудники Mystic Meadows, стойкость Деклерк привлекла внимание губернатора Нью-Джерси Фила Мерфи, который лично позвонил ей. «Он хотел узнать, как она себя чувствует, и был просто счастлив узнать, что она совсем поправилась», — рассказал работник учреждения.

Когда Деклерк спросили о секрете еë долголетия, женщина ответила: «Молитесь, молитесь, молитесь. И не ешьте вредную еду». Однако, по еë признанию, возможно, была ëще одна причина, по которой женщина пережила COVID-19 — это девять пропитанных джином жëлтых изюминок, которые она съедает каждое утро.

Семья Деклерк отныне тоже взяла на вооружение этот уникальный рецепт. «Теперь мы все побежали покупать банки и жёлтый изюм в попытке наверстать упущенное», — признаëтся еë 53-летняя внучка Шон Лоус О’Нил.