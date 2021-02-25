FAZ – кризис доверия к Макрону повышает шансы Ле Пен стать президентом Франции

25.02.2021, 18:30, Новости дня

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Стиль управления Макрона становится все менее популярен среди французов, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Результаты последнего опроса показали, что пандемия коронавируса усилила кризис доверия и недовольство политикой действующего президента, тогда как идеи Марин Ле Пен получают всё больше поддержки. По мнению экспертов, у неё есть все шансы успешно выступить на президентских выборах через год.



Reuters

Результаты недавно проведённого опроса показывают, насколько малопопулярен стиль управления Макрона среди французов, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Пандемия коронавируса усилила недовольство населения. Напротив, идеи критически настроенной в отношении Европы Марин Ле Пен получают всё больше одобрения.

Как отметил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, он мечтает о выборах без Марин Ле Пен, однако в действительности всё обстоит иначе: у 52-летней кандидата в президенты Франции есть все перспективы для того, чтобы следующей весной попасть в решающий тур голосования. Пандемия коронавируса уничтожила последние остатки вселявшего оптимизм духа, который исходил от Эммануэля Макрона, когда он занял свой пост в 2017 году.

Кризис в сфере здравоохранения показал, как много французов сейчас разделяют идеи Ле Пен об отгораживании, защите и возвращении к национальному мировоззрению. Институт изучения общественного мнения Opinionway провёл по заданию аналитического центра Cevipof масштабное исследование во Франции, Германии, Италии и Великобритании, показывающее, насколько пандемия повлияла на общественное мнение. Результаты для Франции оказались отчасти тревожными, пишет немецкая газета. «Кризис здравоохранения в очередной раз обострил во Франции структурный политический кризис доверия», — заявил политолог Бруно Котре из Cevipof.

Ещё протесты «жёлтых жилетов» вскрыли кризис представительской демократии. Сомнения в ней Макрону с тех пор сократить не удалось. В отличие от аналогичных правительств в сопоставимых с Францией странах, французский президент во многом управляет государством, минуя парламент. Важные решения принимаются малым кругом совета обороны от коронавируса, пишет Frankfurter Allgemeine.

Совещания проводятся в обстановке «военной тайны», даже члены кабинета министров не обладают доступом к протоколам заседаний. Кроме того, Франция объявила чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения, что даёт ещё больше полномочий исполнительной власти. 55% опрошенных во Франции критикуют принципы работы демократии в их стране. У немцев число недовольных демократией составляет 32%.

Цели этико-морального обновления после прихода к власти правительства Макрона достичь не удалось. 65% французов считают политиков в своей стране коррумпированными. Для сравнения, сходные убеждения разделяют 42% немцев. «Франция уже на протяжении целого десятилетия переживает кризис доверия. Надежда на то, что Макрон с обновлением политического штата укрепит доверие, не оправдалась», — рассказал эксперт Бруно Котре.

Однако пандемия способствовала тому, что французы стали больше доверять таким общественным учреждениям, как больницы или центры вакцинации. Однако в целом результаты опроса тревожны для предвыборной стратегии Макрона, подчёркивает издание. Большей открытости и интеграции с ЕС и глобальной мировой экономикой желает лишь малая часть французов. 44% высказываются за то, чтобы «лучше защищаться от мира». 19% хотят больше открытости. Среди немцев за открытость миру в сфере экономики выступают 51%.

В других областях курс Ле Пен тоже в большей степени соответствует мировоззрению её соотечественников, отмечает Frankfurter Allgemeine. 62% французов считают ислам угрозой для страны. Недавно министр внутренних дел Франции на телевидении упрекнул Ле Пен в слишком «вялом» обращении с исламизмом. Ле Пен не позволила выбить себя из колеи. Она признала, что чересчур агрессивно выступала в телевизионной дуэли с Макроном в 2017 году.

Она явно делает ставку на то, что французы уже определили в ней борца с исламизацией, в то время как Макрону ещё нужно уточнить свой профиль, отмечает немецкая газета. Национальное собрание приняло в первом чтении закон об укреплении республиканских принципов, которым Макрон хочет ответить на обеспокоенность своих сограждан по поводу «исламистского сепаратизма». Нацеленный на Европу курс президента за год до выборов воодушевляет всё меньшее число соотечественников Макрона. Уже на европейских выборах его партия отставала от партии Ле Пен.

Принадлежность к ЕС считают «хорошим делом» 45% французов, продолжает немецкая газета. Политолог Котре оценивает результаты опроса как крайне тревожные. О том, что членство в ЕС — это хорошо, заявили и 43% опрошенных в Великобритании. Тот факт, что Франция в этом аспекте оказалась практически на одном уровне с Великобританией, заставляет задуматься. В Германии принадлежность к ЕС оценивают положительно 52% немцев.

Как сообщается в статье, исследование также показало, какое неприятие вызывает «вертикальный, зачастую авторитарный стиль правления Макрона». 64% придерживаются мнения, что стране необходим децентрализованный и более близкий к гражданам процесс принятия решений. Недовольство по поводу недостаточного политического участия в жизни страны может оказаться на руку Ле Пен, которая ловко выступает в роли адвоката всех «забытых» и выигрывает от этого, отмечает Frankfurter Allgemeine.