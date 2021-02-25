Жена главы Черкасской ОГА Юрушева отправилась в отпуск без мужа

25.02.2021, 18:24, Новости дня

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Жена главы Черкасской областной государственной администрации (ОГА) Александра Скичко украинская бизнес-леди Елизавета Юрушева 25 февраля в Instagram сообщила, что отправляется в отпуск.

По словам Юрушевой, компанию на отдыхе ей составят дети и ее мать.

“У меня отпуск. Мне пора пополнить копилку вдохновения. Мама, дети и я – мы официально в отпуске! Обожаю летать с мамой. Очень жду фразу от стюардессы: “А что ваши трое детей будут пить?” Всегда поднимает самооценку, особенно в 33 года”, – написала жена чиновника.

“А как же Скичко?” – поинтересовались фолловеры.

“Он на работе”, – ответила Юрушева.

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Публикация от Elizaveta Yurusheva (@elizaveta.yurusheva)

Юрушева – дочь украинского миллионера Леонида Юрушева. В 2017 году Скичко рассказывал, что предложение ей сделал на отдыхе в Дубае, а о вступлении в брак сообщил 5 сентября того же года. Пара воспитывает дочь Наталью (2015). От предыдущих отношений у Юрушевой есть сын Даниэль (2008).

Скичко прошел в Раду ІХ созыва как мажоритарщик, набрав 50,92% (34 455 голосов) на выборах в одномандатном округе №197 (охватывает территорию городов Канев и Золотоноша, Золотоношский район, часть Каневского, Черкасского районов и Сосновского района города Черкассы). 29 января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Скичко главой Черкасской ОГА.

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