Жена главы Черкасской ОГА Юрушева отправилась в отпуск без мужа
25.02.2021, 18:24,
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Жена главы Черкасской областной государственной администрации (ОГА) Александра Скичко украинская бизнес-леди Елизавета Юрушева 25 февраля в Instagram сообщила, что отправляется в отпуск.
По словам Юрушевой, компанию на отдыхе ей составят дети и ее мать.
“У меня отпуск. Мне пора пополнить копилку вдохновения. Мама, дети и я – мы официально в отпуске! Обожаю летать с мамой. Очень жду фразу от стюардессы: “А что ваши трое детей будут пить?” Всегда поднимает самооценку, особенно в 33 года”, – написала жена чиновника.
“А как же Скичко?” – поинтересовались фолловеры.
“Он на работе”, – ответила Юрушева.
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Юрушева – дочь украинского миллионера Леонида Юрушева. В 2017 году Скичко рассказывал, что предложение ей сделал на отдыхе в Дубае, а о вступлении в брак сообщил 5 сентября того же года. Пара воспитывает дочь Наталью (2015). От предыдущих отношений у Юрушевой есть сын Даниэль (2008).
Скичко прошел в Раду ІХ созыва как мажоритарщик, набрав 50,92% (34 455 голосов) на выборах в одномандатном округе №197 (охватывает территорию городов Канев и Золотоноша, Золотоношский район, часть Каневского, Черкасского районов и Сосновского района города Черкассы). 29 января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Скичко главой Черкасской ОГА.
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