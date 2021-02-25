 

Геращенко: Необходимо ввести доследственную проверку заявлений граждан, чтобы отсеивать заказные дела, как с блокировкой 426 сайтов

25.02.2021, 18:24, Новости дня
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Сегодня Украина с удивлением узнала о том, что решением Голосеевского районного суда Киева наложен арест на 426 интернет-сайтов.

Мне начали звонить десятки журналистов с резонным вопросом: что вообще происходит?

Есть такой гражданин – Александр Пан. Ему очень не нравилось то, что о нем писали на различных интернет-сайтах в разное время, называя его мошенником и проходимцем, а также называя его другими неприятными эпитетами.

17 декабря 2020 Александр Пан обратился в полицию с жалобой на якобы совершенные против него мошеннические действия.

Полиция после реформы уголовно-процессуального законодательства обязана по ст. 214 УПК регистрировать любые заявления о совершении уголовного преступления (даже об изнасиловании американским киноактером Брэдом Питтом 75-летней жительницы города Ровно в 2016 году).

После чего, внимание, следите за ловкостью рук, Александр Пан и его адвокаты обращаются в Голосеевский районный суд с требованием наложить арест на сотни интернет-сайтов, которые в разное время что-то о нем писали.

Автоматическая система распределения дел, которой в свое время очень гордились реформаторы судебной системы, распределяет дело на судью Екатерину Григорьевну Плахотнюк.

Судья Плахотнюк 4 февраля 2021 года выносит решение о признании 426 интернет-сайтов, которые размещали вышеперечисленные материалы, унижающими честь и достоинство Пана, то есть “орудием преступления”, и накладывает на них арест.

Далее необоснованное решение суда направляется следователю полиции, а также в Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Никаких реальных действий, которые бы нанесли ущерб владельцам интернет-ресурсов, не было. Кроме вреда общественной морали после таких решений суда.

Выводы и рекомендации:

Полиция уже отозвала свое сопроводительное письмо к Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
Уголовное производство будет истребовано в Главное следственное управление с целью проведения основательной проверки и, в случае отсутствия состава преступления, а также по решению следователя и прокурора будет закрыто согласно предусмотренной УПК процедуре.
Что касается судьи Плахотнюк, то лицами, пострадавшими от вынесения необоснованного и произвольного, по моему мнению, решения о наложении ареста на 426 интернет-сайтов, должна быть внесена жалоба в Высший совет правосудия для дальнейшего изучения вопроса о соответствии судьи занимаемой должности.
С Александром Паном разговор будет проведен отдельно.

И самое главное: уважаемые народные депутаты, давайте вместе с вами внесем существенные изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы и введем доследственную проверку заявлений граждан, чтобы отсеивать подобного рода заказные дела.

Кроме того, нужно урегулировать законодательство об информации для того, чтобы урегулировать отношения между прессой, правом на свободу слова и возможностью фигурантам журналистских расследований цивилизованно защищать свою честь и достоинство в случае, если их права были нарушены.

Ну и конечно, остается большой вопрос относительно адекватности отдельных представителей Фемиды, которые готовы поддаваться давлению различных мошенников и выносить произвольные и необоснованные решения именем Украины.

Источник: Антон Геращенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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