 

На эстафета Олимпийского огня в Японии зрителей просят хлопать вместо возгласов

25.02.2021, 18:24, Новости дня
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Оргкомитет Олимпийских игр в Токио призвал зрителей соблюдать меры безопасности в связи с COVID-19 и заменить возгласы аплодисментами во время эстафеты Олимпийского огня, отмечает Kyodo.

Участники эстафеты должны будут в течении двух недель перед мероприятием проверять свое здоровье.

Комитет также посоветовал фанатам отдать предпочтение онлайн-трансляции эстафеты, чтобы предотвратить переполнение обочин. Организаторы также отметили, что мероприятие может быть приостановлено, если на маршруте соберется слишком много людей.

Эстафета должна начаться 25 марта в тренировочном футбольном центре в префектуре Фукусима, а затем она пройдет по территории всех других 46 префектур. После этого огонь доставят на церемонию открытия, запланированную на 23 июля.

Летние Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Из-за пандемии тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах приняли решение перенести их на год.

МОК и организаторы соревнований заявляли, что еще один перенос Олимпиады 2020 невозможен, она состоится в 2021 году или никогда. Старт Игр в Токио запланирован на 23 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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