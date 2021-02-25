Шоптенко рассказала, как ухаживает за кожей

25.02.2021, 18:24, Новости дня

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Украинский хореограф Алена Шоптенко 25 февраля в Instagram рассказала, как ухаживает за кожей.

По словам Шоптенко, все рекомендации она испытала на себе, а опыт переняла у косметологов.

“Молочко без воды не работает. Иначе это размазывание грязи по лицу! В очищении кожи обязательно должна присутствовать вода. Причем желательно, чтобы она была теплая, это необходимо для растворения компонентов. Из продуктов для умывания всегда выбираю гель. Это первый пункт в плане ухода за кожей. Гелем для умывания, как и шампунем, нужно пользоваться два раза. То есть сначала смывается вся поверхностная грязь, и только потом очищается кожа. А правильное очищение – это залог здоровья кожи”, – рассказала танцовщица.

Танцовщица также предположила, что разделение кремов на дневные и ночные может быть маркетинговым ходом.

“Кожа – это отдельный орган, у которого есть свои потребности, у каждого они свои. Поэтому я не люблю говорить каким кремом пользуюсь, ведь не факт, что он вам подойдет”, – подытожила она.

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Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу “Танцы со звездами” (2006) на канале “1+1”. Она выступала в паре с экс-руководителем студии “Квартал 95” Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.

Шоптенко замужем за украинским предпринимателем Алексеем Ивановым. Пара зарегистрировала брак осенью 2016 года. Летом 2018 года Шоптенко родила первенца. Супруги назвали сына Алексеем.

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