В Украине выпустили 14-томник Леси Украинки без цензуры

25.02.2021, 18:24, Новости дня

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В Украине 25 февраля, в день рождения писательницы Леси Украинки, презентовали 14-томное нецензурированное полное собрание ее сочинений. Трансляция ведется на YouTube-канале УНИАН.

В него вошло все литературное наследие Украинки, черновики, неизданные произведения, а также личные письма. Издание выпущено в типографии “От А до Я” тиражом 1500 комплектов, сообщила “Украинская правда”.

Весь тираж 14-томника передадут в библиотеки, вузы, научные центры, музеи и зарубежные дипломатические представительства. Над подготовкой собрания сочинений работали 30 литературоведов, знатоков творчества писательницы.

“Советской пропагандой был сформирован образ несчастной болезненной женщины, произведения Леси Украинки беспощадно редактировались перед печатью. В течение последних десятилетий ее творчество кардинально переосмыслено: обнародованы неизвестные или не печатавшиеся в течение длительного времени тексты, дополнен и перетлумачено факты биографии, найдены семейные фотографии, воспоминания современников”, – отметило издание.

О том, что полное собрание сочинений Украинки выпущено ограниченным тиражом, 11 февраля в Facebook сообщил министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко. Он отметил, что оцифрованная версия будет доступна для всех.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/3841152782618962

14-томник будет выложен на сайте Украинского института книги.

Украинская поэтесса, писательница и переводчица Леся Украинка (настоящее имя Лариса Косач) родилась 25 февраля 1871 года в Новограде-Волынском.

Известна благодаря своим сборникам стихов “На крыльях песен” (1893), “Думы и мечты” (1899), “Отзывы” (1902), поэм “Старая сказка” (1893), “Одно слово” (1903), драм “Боярыня” (1913), “Кассандра” (1903–1907), “В катакомбах” (1905). Ее драма-феерия “Лесная песня” (1911) стала знаковым элементом украинской национальной культуры.

150-ю годовщину со дня рождения поэтессы Украина отмечает на государственном уровне. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Ко дню рождения Леси Украинки Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету номиналом 20 грн.

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