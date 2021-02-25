Социологи оценили потенциал новой партии «Справедливая РФ – За правду»

25.02.2021, 18:20, Новости дня

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Более 10% россиян, принявших участие в исследовании ВЦИОМ, заявили, что на предстоящих выборах могут проголосовать за объединенную партию «Справедливая РФ – За правду», сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«Ключевой вопрос – сколько россиян сегодня декларируют в той или иной степени готовность проголосовать за эту партию. Мы несколько недель назад говорили о цифре 10%, а сейчас этот показатель составляет 11%», – передает ТАСС слова Мамонова.

По его мнению, к этой цифре «надо относиться спокойно». «Это, скорее, авансовая оценка, потому что мы задавали этот вопрос после того, как проинформировали [респондента] об объединительных процессах. Когда мы будем смотреть общий рейтинг партий, эта цифра, скорее всего, не сохранится, она будет колебаться», – сказал Мамонов. Вместе с тем он отметил, что результаты исследования показывают потенциал объединенной партии и интерес к ней со стороны россиян. Представитель ВЦИОМ уточнил, что в общей сложности около 33% респондентов заявили, что слышали об объединении партий. Самые информированные респонденты – россияне старше 60 лет, меньше всего об объединении знают граждане страны от 18 до 24 лет, подчеркнул Мамонов.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчева, новая партия имеет шанс привлечь тех россиян, которые до этого не ходили на выборы. «Потенциал (занять второе место по итогам выборов – прим. ВЗГЛЯД) и такая возможность у партии, безусловно, есть. Если хорошо сработают, если не начнутся внутренние дрязги, особенно в региональных отделения, нужно избежать «борьбы за список». Очень важно объединенному руководству партии совместно выступить против всех, кто попытается партию раздергать», – считает эксперт. В случае конфликтов на местах партия не только не сможет претендовать на второе место, «но еле-еле 5% сможет преодолеть», резюмировал Матвейчев.

Ранее партия «Справедливая Россия» официально изменила название, теперь она называется «Справедливая РФ – За правду». Изменение в уставе было принято на заседании съезда партии в понедельник. 28 января лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении трех политических сил. Церемония подписания прошла в четверг в Государственном центральном музее современной истории России. Опрос ВЦИОМ состоялся накануне съезда, 21 февраля, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов.