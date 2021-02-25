Москвичка отсудила у посольства США почти 7 млн рублей за увольнение

25.02.2021, 18:20, Новости дня

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Мосгорсуд взыскал с посольства США в Москве в пользу жительницы столицы Юлии Поповой 6,8 млн рублей за незаконное увольнение, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд постановил взыскать с посольства США в Москве в пользу Поповой Юлии Владимировны 6,5 млн рублей в счет заработной платы за период вынужденного прогула с 24 мая 2019 года по 13 января 2021 года включительно, 244 тыс. рублей в счет компенсации за неиспользованный отпуск и 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Также с посольства США в бюджет города Москвы взыскать государственную пошлину в размере 48 тыс. рублей», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

В материалах дела говорится, что Попова ранее работала главным бухгалтером Общественной ассоциации посольства США в Москве. Женщина ушла в декрет, а вскоре после возвращения была уволена с формулировкой «за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей».

Сотрудница заявила, что по закону она не могла быть уволена с такой формулировкой, так как никаких дисциплинарных взысканий на нее наложено не было, и информация в ее трудовой книжке об этом отсутствует.

Мосгорсуд подтвердил, что факт привлечения Поповой к дисциплинарной ответственности не был установлен, к тому же якобы имевшее место неисполнение бухгалтером обязанностей, согласно приказу об увольнении, произошло за полтора года до ее увольнения. Это значит, что срок давности привлечения к дисциплинарной ответственности истек. Мосгорсуд постановил взыскать с посольства компенсацию и изменить формулировку приказа, указав, что женщина уволилась по собственному желанию.

Представители американского посольства в суд не явились, хотя были извещены о заседании. Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

Ранее Верховный суд РФ признал незаконным увольнение из-за вынужденного прогула в связи со снегопадом сотрудницы Научно-исследовательского института стали в Москве.