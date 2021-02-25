 

Учёные: Цифровая среда может вызвать проблемы с психикой у школьников

25.02.2021, 18:18, Разное
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Российские учёные доказали, что цифровая среда может вызвать проблемы с психикой у школьников. Это задержки развития речи, внимания, памяти и мышления.
Сотрудники столичного педагогического университета совместно с коллегами из Москвы, Подмосковья и Брянска провели комплексное исследование влияния технотронно-цифровой среды на психическое развитие школьников. Было выяснено, что гаджеты провоцируют серьёзные проблемы у подрастающего поколения, которые мешают учиться, саморазвиваться и даже наносят вред творческому потенциалу.

Так, больше половины учащихся используют экранные технологии для развлечений, будь-то компьютерные игры или просмотр мультфильмов. Всего 40% школьников с помощью современных устройств расширяют кругозор и обучение.

Психологи рекомендуют увлечь детей дополнительным образованием: тематические кружки и спортивные секции. Эксперты из МГПУ предлагают применить также искусственный интеллект и Big Data в образовательных целях.

Источник: ria.ru



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