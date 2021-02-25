Учёные рассказали о диете, опасной для здоровья

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25.02.2021, 18:18, Разное
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Канадские учёные провели глобальное исследование с участием свыше 137 тысяч человек. Было доказано, что диета с высоким содержанием рафинированных углеводов опасна для здоровья.
Такое питание может привести к сердечным приступам, инсульту и даже летальным исходам. Исследователи почти 10 лет наблюдали за добровольцами, возраст которых от 35 до 70 лет. Респонденты заполняли специальные опросники, где требовалось указать, какие продукты они употребляют. На протяжении всего периода зарегистрировано около 8 тысяч смертей и столько же случаев возникновения серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы исследования подчеркнули, что питание с высоким содержанием углеводов низкого качества (к примеру, выпечка, сладости и белый хлеб) сокращает жизнь, вызывая ожирение и заболевания сердца и сосудов. Поэтому рекомендуется обогатить свой рацион высококачественными углеводами, овощами и фруктами, орехами и бобовыми.

Источник: www.medikforum.ru



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