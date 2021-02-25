Названы главные симптомы жировой болезни печени

25.02.2021, 18:18, Разное

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Британские медики назвали главные симптомы жировой болезни печени. Насыщенные или “вредные” жиры, поступающие с пищей в организм, накапливаются в клетках печени и приводят к развитию опасного заболевания, чьи признаки сложно обнаружить на ранних стадиях.

Неалкогольная жировая болезнь печени, еще называемая жировым гепатозом или неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ), представляет собой заболевание печени, сопровождающееся изменением ткани паренхимы органа в результате заполнения гепатоцитов (клеток печени) жиром. Причиной недуга может быть нарушение структуры мембран клеток печени, проблемы с обменными и окислительными процессами внутри органа. Заболевание трудно определить по самочувствию, симптомы могут проявиться спустя годы после развития жировой болезни печени.

Согласно сертификату John Hopkins Medicine, к тому времени, когда возникнет НАСГ, нет сомнений, что печень уже повреждена. Есть контрольные признаки, указывающие на серьезный этап развития заболевания. К ним относится продолжительный зуд; появление “паучьих” кровеносных сосудов на коже; пожелтение кожных покровов, известное, как желтуха; появление усталости, слабости; необъяснимая потеря веса. Жировой гепатоз может возникать у людей с избыточным весом, высоким кровяным давлением, диабетом и высоким уровнем холестерина.

Для проверки состояния печени следует обратиться к терапевту, который назначит анализ крови и МРТ. С помощью последней процедуры можно сделать дополнительную диагностику органа и выделить рубцовую ткань. Это важно, так как рубцевание печени, известное как цирроз, может сопровождаться собственными симптомами, способными привести к летальному исходу. В числе опасных признаков: задержка жидкости, мышечная атрофия, внутреннее кровотечение, замешательство.



Для профилактики жировой болезни печени необходимо восстановить нормальные обменные процессы и метаболизм в печени, защитить клетки органа от повреждения. Этого можно добиться путем снижения веса и активного образа жизни. Специалисты рекомендуют похудеть хотя-бы на 10% от исходного веса, что поможет уменьшить накопление вредных жиров и снизить их повреждающее воздействие. Не стоит забывать об упражнениях, так как физическая нагрузка позволит быстрее избавиться от лишних килограммов, “плохого” холестерина. Вредные привычки могут усугубить ситуацию, поэтому следует отказаться от курения и употребления алкогольных напитков.

Сотрудники Национального института диабета, болезней пищеварительной системы и почек рекомендуют придерживаться здоровой диеты, ограничивать количество порций и контролировать вес. Проблем с печенью можно избежать, если ограничить потребление продуктов, содержащих трансжиры и насыщенные жиры, в особенности: сало, торты, пончики, сливочное масло, колбасные изделия.

Источник: www.express.co.uk