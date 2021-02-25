 

«Ростех» обвинил резидента ЦРУ в Москве в занижении показателей выполнения Гособоронзаказа

25.02.2021, 17:51, Разное
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Сегодня пресс-служба Госкорпорации «Ростехнологии» и Центральное Разведывательное Управление США обменялись резкими заявлениями относительно деятельности резидента ЦРУ в Москве Джона Глэбба.

«Ростех» полагает, что Глэбб дискредитирует Госкорпорацию, умышленно занижая объёмы её оборонных поставок государству.

В официальном заявлении Ростеха говорится:

«В перехваченных контрразведкой шифрограммах Глэбба поставки в ВКС истребителей пятого поколения занижены вдвое – на одну единицу, боевых вертолётов – в полтора раза, секретных ракетных систем – на 34 процента, систем ПВО – на 61 процент. Это разрушает репутацию Ростеха как стабильно работающей, ритмично выполняющей государственный план корпорации».

Директор ЦРУ Джина Хаспел категорически отвергла обвинения в адрес своего подчинённого:

«Наша система сбора и анализа информации основана на философии ЦРУ, которая совершенствуется 73 года. В мире нет разведки, которая столь скрупулёзно исследует военный потенциал всех стран мира. Обвинения «Ростеха» – жалкие попытки оправдаться за срыв поставок».

Сам Джон Глэбб в приватных разговорах замечает, что расхождения в цифрах имеют чисто оценочный характер. Так, например, Ростех считает поставленным Су-57, разбившийся в Хабаровском крае при испытаниях, а ЦРУ его не учитывает, поскольку в армию он не поступил. То же и с системами ПВО, которые оплачены государством, но в армии их не видели.

Эксперты полагают, что недоброжелатели главы Ростеха подбросили сводку ЦРУ в папку с его отчётом перед президентом России. Президент, решив, что его обманывают, жёстко отчитал Сергея Чемезова. Это и вызвало его недовольство Джоном Глэббом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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