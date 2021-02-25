Хейли Болдуин о совместной жизни с Джастином Бибером: “У нас все общее – от крема для глаз до расчески”

25.02.2021, 17:46, Разное

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Хейли Болдуин-Бибер недавно представила новую рекламную кампанию бьюти-бренда, в которой снялась вместе с мамой Кенньей Болдуин. В связи с этим журнал People решил взять у нее интервью, но в ходе разговора журналист затронул не только темы красоты и ухода, но и поговорил с Хейли об особенностях ее совместной жизни с Джастином Бибером. Оказалось, муж и жена все делят друг с другом, используя, к примеру, одни и те же расческу для волос и крем для глаз.

Мы пользуемся одной и той же расческой все время, но мне кажется, так у всех, кто женат или живет с кем-то – приходит время и вы начинаете использовать вещи друг друга. Я бы и глазом не моргнула, если бы, к примеру, зашла в ванную комнату и увидела, как Джастин наносит мой крем для глаз или любое другое средство. Это просто часть той красоты, которая есть в отношениях!

Хейли отметила, что и на различные опыты, которые могут принести здоровье организму, они с Джастином также решаются вместе:

Мы с Джастином – здоровые люди, но иногда вместе делаем что-то вроде чистки печени. Я делала это с помощью большого количества воды, чая, соков и супов. И таких экспериментов большое множество: например, можно посещать сауну или принимать ванну с английской солью.

По словам Хейли, большое внимание она уделяет не только своему физическому здоровью, но и ментальному.

Я поняла, какое благотворное влияние на меня оказывают природа, свежий воздух, езда на велосипеде, прогулки, когда я оставляю телефон дома. Понимаю, что выходя замуж за такого человека, вы сталкиваетесь с еще большим вниманием и количеством мнений, но мне удалось прийти к мысли, что единственный, кто действительно проживает эти отношения и эту жизнь, – это я сама.

Положительным моментом прошедшей пандемии стало то, что я смогла заглянуть внутрь себя, поработать над собой и над теми проектами, на которые всегда не хватало времени. У меня также появилось много совместного времени с мужем, когда мы просто вдвоем веселились, разговаривали и изучали новые вещи. Я бы хотела взять многое из того, что узнала в этом году, и продолжать сохранять свой разум и душу в здоровом состоянии.