 

Гражданину Германии предъявлено обвинение в передаче планов Рейхстага России

25.02.2021, 16:44, Разное
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25 февраля 2021 г.

FILE – На этом фото от 10 марта, 2020 г.  показан  Рейхстаг, здание парламента Германии  в  Берлине,  и  его  отражение  в луже в Берлине. Гражданину Германии предъявлены обвинения в шпионаже за то, что он якобы передавал информацию об  собственности, используемой немецким парламентом, российской военной разведке (AP Photo/Markus Schreiber, file)

BERLIN (AP) — Гражданин Германии   был обвинен в шпионаже за якобы передачу информации о собственности, используемой немецким парламентом, российской военной разведке, сообщила в четверг прокуратура.

Подозреваемый, в соответствии с немецкими правилами  конфиденциальности,  идентифицированный только как Йенс Ф.,  работал в компании, с которой Бундестаг или нижняя палата парламента неоднократно заключали контракты на проверку портативных электроприборов, говорится в заявлении федеральной прокуратуры.

В результате у него был доступ к файлам PDF с поэтажными планами соответствующих объектов. Бундестаг работает в здании Рейхстага, одной из достопримечательностей Берлина, но также использует  и  несколько других мест.

Прокуратура сообщила, что в какой-то момент до начала сентября 2017 года подозреваемый «решил по собственному желанию» передать информацию о собственности российской разведке. Работники прокуратуры  сказали, что он отправил файлы PDF сотруднику посольства РФ в Берлине, который был офицером российской военной разведки ГРУ.

Они не уточнили, как стала известна его деятельность.

Обвинения против подозреваемого, который не находится под стражей, были поданы в берлинский суд 12 февраля. Суду предстоит решить, проводить ли судебное разбирательство.

Отношения между Германией и Россией в последние годы ухудшаются из-за растущего списка проблем.

В октябре Европейский союз ввел санкции в отношении двух российских чиновников и сотрудников агентства ГРУ за кибератаку на парламент Германии в 2015 году.

Кроме того, в Берлине судят россиянина, обвиняемого в убийстве грузина  в 2019 году,  он  был  убит  среди бела дня в центре Берлина по приказу Москвы.

А прошлогоднее отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального, который был доставлен на лечение в Германию, а затем арестован сразу после его возвращения в Россию, добавило еще один  слой напряженности.



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