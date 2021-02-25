Жена кума президента и большая нефть

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25.02.2021, 17:42, Разное
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Новошахтинский НПЗ собирается оспорить наложенные на него украинские санкции.

Новошахтинский завод нефтепродуктов

На предприятии отрицают сотрудничество с неподконтрольными официальному Киеву территориями Донецкой и Луганской областей. Новошахтинский завод  нефтепродуктов (Ростовская область) намерен обжаловать санкции, наложенные президентом Украины. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте компании.

— Ни одна из компаний, находящихся под управлением АО «НЗНП Менеджмент», и аффилированных с ними организаций за весь период деятельности не поставляла и не поставляет нефтепродукты и любые иные виды продукции на «неподконтрольные Украине территории в Луганской и Донецкой областях», — говорится в заявлении. — АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», ООО «Роузвуд Шиппинг» и АО «НЗНП Менеджмент» в установленном законом порядке будут обжаловать все незаконно введенные санкции.

В субботу, 20 февраля, во исполнение Указа президента Украины № 64/2021 Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против ряда российских и офшорных компаний. В списке оказались 5 россиян и 15 российских юрлиц.

Помимо

  • АО «НЗНП Менеджмент»,

  • АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов»

  • ООО «Роузвуд Шиппинг»,

    • санкции наложены на

  • АО «Фармацевт Плюс»,

  • ООО «Дон экспорт»,

  • ООО «ИСС-Софт»,

  • ООО «ИндаСофт»,

  • ООО «Торговый дом «Донские угли»,

  • ООО «Биотек»,

  • ООО «Гемодженикс»,

  • ООО «Медоборудование»,

  • ООО «Тосол-Синтез Трейдинг»,

  • ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

    • Новошахтинский завод нефтепродуктов был открыт в 2009 году, он расположен в восьми километрах от российско-украинской границы — на участке, который сейчас контролируется властями самопровозглашенной «Донецкой народной республики». Владельцем завода до недавнего времени были структуры ростовского бизнесмена Сергея Кислова. Он вложил в предприятие с проектной мощностью 7,5 млн тонн нефти в год около 15 млрд рублей и с 2014 года, если верить официальным данным, занимался производством строительного битума. НЗНП подключен к магистральному нефтепроводу «Транснефть» на участке Суходольная — Родионовская.

    Сергей Кислов. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

    В 2018 году губернатор Ростовской области Василий Голубев в интервью газете «Коммерсантъ. Юг России» подтвердил, что у предприятия сменился собственник, но ни его имя, ни сумма сделки не разглашались. Однако корреспонденты «Радио Свобода» (мы вынуждены указать, что Минюст внес «Радио Свобода» в реестр СМИ-иноагентов. — Ред.) выяснили, что контроль над нефтепереработкой у границ «ДНР» получили структуры, связанные с женой украинского политика, кума президента РФ Виктора Медведчука.

    Примечательно, что в 2015 году компания Сергея Кислова «НЗНП Трейд» победила в конкурсе на разработку Гавриковского нефтяного месторождения в Ханты-Мансийске. Но с 2016 года в списке учредителей «НЗНП Трейд» начали мелькать кипрские офшоры, включая тот самый, что увязывают с семьей украинского политика.

    Победа «НЗНП Трейд» выглядела странно: ее конкурентами были структуры «Газпром нефти» и «Роснефти».

    Проиграв, они возмутились и потребовали разбирательств, но вскоре отозвали свои претензии без объяснения причин.

    По версии украинских журналистов, которые расследовали связи Медведчука с российским бизнесом, передачей Гавриковского нефтяного месторождения власти РФ решили топливные проблемы непризнанных «ДНР» и «ЛНР». Смена собственника пошла предприятию на пользу. По данным СПАРК, в 2019 году прибыль компании выросла в шесть раз — с 578,9 млн руб. до 3,6 млрд рублей.

    На веб-странице ОАО «НЗНП» говорится, что предприятие реализует бензины, включая экспортный прямогонный (нафта), печное, судовое и дизельное топливо, а также топочный мазут.

    В 2019 году региональные власти анонсировали крупнейшую в истории области инвестиционную программу — новый собственник пообещал вложить в Новошахтинский завод 177 млрд рублей. Они будут потрачены на строительство установок по производству автомобильного бензина АИ-92 и АИ-95 класса Евро 5, дизельного топлива класса Евро 5, а также товарных сжиженных углеводородных газов. Ожидается, что новые очереди завода будут введены в эксплуатацию в 2024 году.

    Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана также попали под персональные санкции. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает их в поставках угля с территории «ЛНР» в Россию и Украину. Глава СБУ Иван Баканов, комментируя это решение, заявил, что ведомство сейчас «проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в Россию и в Украину».

    — Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности «ЛНР». И как результат — основу для подозрения представителей компании, — сказал Баканов.

    Медведчукам и связанным с ними предприятиям теперь грозит блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на пользование недрами. Им запрещен транзит ресурсов по территории Украины и вывод капиталов за границу. Кроме того, депутат не сможет принимать участие в приватизации, инвестировать за рубеж и размещать валютные ценности на счетах за границей.

    Виктор Медведчук. Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

    В АО «НЗНП Менеджмент», управляющей организации АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», считают, что предприятие оклеветали.

    — На основании распространяемых в СМИ заявлений, санкции в отношении предприятий введены якобы в связи с поставками нефтепродуктов на неподконтрольные Украине территории в Луганской и Донецкой областях, — говорится в письме, подписанном генеральным директором компании Д.В. Шунько. — Как введенные санкции, так и опубликованная в СМИ информация, в том числе и от отдельных официальных лиц, являются необоснованными и дискредитирующими одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ (…)».

    Елена Романова
    Собкор «Новой»

    Источник: Новая газета



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