Пандемия привела к крупнейшему дефициту бюджета в истории единой Германии

25.02.2021, 17:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Из-за пандемии коронавируса дефицит бюджета ФРГ за 2020 год составил €139,6 млрд, пишет Die Welt, ссылаясь на данные Федерального статистического ведомства Германии. Отмечается, что это самый крупный дефицит бюджета с момента объединения ФРГ и ГДР. При этом падение экономики могло быть ещё более масштабным, если бы не неожиданный рост в конце 2020 года.



Reuters

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, оставил в бюджете ФРГ не столь крупную дыру, как предполагали изначально, пишет Die Welt: причиной стал неожиданно активный экономический рост в конце 2020 года. Итоговый дефицит, согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, составил €139,6 млрд. При этом изначальные прогнозы называли цифру €158,2 млрд.

В статистическом ведомстве отметили, что это первый дефицитный бюджет ФРГ с 2011 года и самый крупный дефицит с момента объединения Германии, уступающий только дефициту 1995 года. Однако также подмечается, что в конце 2020 года экономика ФРГ выросла на 0,3%, несмотря на карантин. Таким образом, общее падение ВВП за весь год оказалось не столь большим и составило 4,9%. Тем не менее это всё равно самый крупный экономический спад со времён финансового кризиса 2009 года, отмечает издание.

Как пишет Die Welt, общий дефицит бюджета составил 4,2% от ВВП. Между тем, согласно Маастрихстским критериям, дефицит бюджета страны ЕС не должен превышать 3%. Впрочем, отмечается, что этот критерий не учитывается в 2020-м и 2021 году из-за пандемии коронавируса.

Чтобы предотвратить ещё более сильную рецессию, правительство ФРГ осуществляет программы экономической помощи, пишет издание. Что касается следующего года, то правительство рассчитывает, что за 2021 год экономика вырастет на 3%. При этом возвращение на докризисный уровень ожидается только в середине 2022 года.