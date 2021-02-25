В Сибири обнаружены следы первой пандемии чумы

25.02.2021, 17:38, Новости дня

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Первый известный науке случай заражения человека чумой произошел в четвертом тысячелетии до нашей эры, утверждают российские ученые. Недавно проведенные исследования позволили точно установить данный факт.

Специалисты изучали миграцию древних племен та территории нынешней Якутии, Забайкалья и Сибири, которую сегодня трудно назвать густонаселенной. Согласно сделанным выводам, так было не всегда. Однако пандемия смертельной болезни, против которой несколько тысяч лет назад не было никаких лекарств, заставила целые народы уйти с насиженных мест.

В частности, бактерию чумной палочки удалось обнаружить в останках человека, жившего на территории Сибири более пяти тысяч лет назад. О причине смерти исследователи сделали вывод также по налету на зубах.