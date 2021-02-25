Начались Стартовали продажи пикапа Wuling Journey

25.02.2021, 17:38, Новости дня

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Известные компании SAIC и General Motors объявили о начале продаж нового недорогого пикапа под названием Wuling Journey.

В свою очередь, данная модель получила 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 99 л.с. Кроме того, автомобиль получил механическую трансмиссию, а также задний привод. Данная модель отличается экстренным торможением, передними подушками безопасности, новым мультимедийным комплексом, а также электрическим усилителем руля.

Также указано, что автомобиль имеет кондиционер с ручным управлением. Новинка Wuling Journey получит ценник на китайском рынке от 60 тысяч юаней в стандартном исполнении. Пока остальные особенности нового пикапа Wuling Journey остаются неизвестными до появления в свободной продаже.