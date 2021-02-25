В Минюсте объяснили, почему в иске Украины против России в ЕСПЧ фигурирует Навальный

25.02.2021, 17:34, Новости дня

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Замминистра юстиции Украины и уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина в эфире телеканала “Настоящее время” объяснил, почему Украина включила ситуацию с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального в иск, поданный против в России в Европейский суд по правам человека.

“Ситуация с ним – это демонстрация административной практики. Административная практика, то есть системное нарушение, которое государство или осуществляет или позволяет осуществлять. Она включает в себя несколько эпизодов, около 20, точнее пока рано говорить, потому что мы все равно еще дополнять заявление”, – рассказал он.

Лищина уточнил, то в жалобе фигурирует шесть эпизодов, случившихся в Украине, и еще 13–14 эпизодов, которые произошла по всему остальному миру.

“Ну и, кроме всего прочего, чтобы снять возможные аргументы Российской Федерации по поводу того, что мы подаем [иск] с нарушением шестимесячного срока, есть такой термин на подачу заявления в ЕСПЧ, мы подали в рамках шестимесячного срока от последнего эпизода административной практики, на которую мы жалуемся”, – сказал Лищина.

Политик также отметил, что Украина предлагала и другим странам присоединиться к иску, но некоторые сразу отказались.

“Некоторые согласились и фактически за несколько часов до подачи [иска] нас должно было быть трое созаявителей, но двое других по разным причинам отказались и Украина подала сама. В любом случае я думаю, что в ближайшее время к заявлению присоединяться и другие государства в качестве третьих лиц”, – добавил он.

23 февраля Украина подала в ЕСПЧ девятое заявление против России. Документ касается практики России, которая прибегает к целенаправленным операциям по убийству оппонентов Российской Федерации как внутри страны, так и за рубежом. Как пример были приведены ситуации с Навальным, а также с убийством на территории Украины полковника ГУР Минобороны Максима Шаповала и полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша.

В августе прошлого года Навального отравили боевым веществом класса “Новичок”. во время его визита в Томск, он был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

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