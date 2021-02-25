СБУ раскрыла резонансное похищение топ-менеджера газодобывающей компании – три года держали в плену, пытали и требовали $200 млн

25.02.2021, 17:34, Новости дня

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Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора сообщают, что раскрыли резонансное похищение в 2012 году руководителя нефтегазовой компании. Правоохранители не называют имен, но, судя по фабуле истории, речь идет о нардепе “Слуги народа” Олеге Семинском, в то время возглавлявшем компанию “Нефтегаздобыча”.

По данным следствия, в начале 2012 года Семинского похитили и более трех лет удерживали в нечеловеческих условиях, систематически пытали и требовали от него и его родственников выплатить несуществующий долг в сумме $200 млн.

Согласно сообщению, заказчиком похищения является бывший бизнес-партнер Семинского, народный депутат нескольких созывов, в прошлом занимавший должность министра транспорта и связи. Сам Семинский заявлял, что речь идет о Николае Рудьковском. Он был министром во времена президентства Виктора Ющенко, а также нардепом от Партии регионов с 2012 по 2014 год.

Задокументировано, что к совершению преступления заказчик привлек группу исполнителей, в том числе представителей “криминального мира”.

В рамках производства сообщено о подозрении пяти лицам, причастным к указанным преступлениям по ст. 127 (пытки), ст. 146 (похищение человека) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители проводят обыски в домах и офисах фигурантов дела, проведено уже более 40 обысков.

“Мотивами уголовных преступлений стало перераспределение доходов от деятельности, а также акций предприятия между его бенефициарами”, – уточняют в Офисе генпрокурора.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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“Нефтегаздобыча” – крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине, разрабатывает лицензионные участки на двух месторождениях в Полтавской области.

Согласно данным следствия, распределение прибыли компании происходило пропорционально по схеме: Рудьковский – 60%, нардеп Нестор Шуфрич – 30%, Семинский – 10%.

В феврале 2012 года Семинский выехал с работы, попал в подстроенное ДТП и был похищен неизвестными вооруженными людьми в масках. После похищения главы правления между Рудьковским и Шуфричем возник конфликт в отношении дальнейшего перераспределения акций.

Согласно выводам следствия, похищение было задумано для рейдерского захвата компании и завладения долей главы правления “Нефтегаздобычи”.

Уже признанный судом пропавшим без вести Семинский был освобожден в мае 2015 года. 2 июня 2015 года пресс-служба ДТЭК заявила, что Семинский жив, находится в Киеве и не имеет имущественных или иных претензий к частному акционерному обществу “Нефтегаздобыча”.

2 февраля 2021 года Печерский суд Киева распорядился наложить арест на акции ЧАО “Нефтегаздобыча”, принадлежащие брату Рудьковского Сергею через компанию Salazie B.V. Арест был произведен в рамках уголовного производства, открытого в ноябре 2012 года по факту похищения Семинского.

Сам Семинский неоднократно заявлял в интервью, что заказчиком его похищения был Рудьковский. Кроме того, в интервью “Экономической правде” он заявил, что “Нефтегаздобыча” создавалась на условиях принадлежности ему 10% акций ее уставного фонда. Эта договоренность была “понятийной” (не зафиксированной документами).

Держателем своего пакета акций Семинский называл Николая Рудьковского, на брата которого, Сергея Рудьковского, оформлена Salazie B.V. Salazie принадлежит 25% “Нефтегаздобычи”.

“Николай Рудьковский по мнению стороны обвинения является организатором расследуемых в данном уголовном производстве преступлений”, – говорилось в резулятивной части решения Печерского райсуда об аресте акций. В решении суда также указывается, что собранными материалами подтверждается мотив похищения и удержания Семинского: лишение его права требования у Рудьковского документарного оформления своего пакета акций.

Сам Рудьковский заявляет, что Семинский “обыкновенный шантажист, рэкетир и преступник, который сейчас занимается вымогательством”, и никогда не был акционером компании.

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