 

В Украине закрыли уголовное производство, по которому суд постановил заблокировать более 400 сайтов

25.02.2021, 17:34, Новости дня
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Украинские правоохранители закрыли уголовное производство в деле, по которому суд решил заблокировать доступ к более чем 400 интернет-ресурсам. Об этом пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец сказала в комментарии “Украинской правде”.

“25 февраля процессуальным руководителем принято решение о закрытии указанного уголовного производства и одновременно – об отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности”, – сообщила она.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, прокуратура инициировала проведение служебного расследования в связи с действиями должностных лиц Голосеевского управления полиции при расследовании этого производства.

Максимец также подчеркнула, что прокурор не участвовал в заседании Голосеевского суда, не был уведомлен о его проведении и не получал решение.

25 февраля Голосеевский районный суд постановил заблокировать в Украине 426 сайтов, среди которых, в частности, российские и украинские средства массовой информации. В список попали российское агентство РБК, From-ua, Novostiua.org, “Запад медиа”, Infopressa, LiveJournal, сервис Telegram-статистики TGStat, а также GitHub Gist, Cryptowiki.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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