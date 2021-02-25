 

Тимошенко рассказала, кто ведет ее страницы в соцсетях и когда она появится в Clubhouse

25.02.2021, 17:34, Новости дня
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Нардеп и лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко в программе “Хард з Влащенко”, которая 24 февраля вышла в эфире канала “Україна 24”, заявила, что не сама ведет свои страницы в социальных сетях Instagram и Facebook. 

“Я абсолютно честно говорю – мы делаем это вместе с командой”, – заявила политик.

По словам Тимошенко, в ближайшее время она намерена освоить голосовую соцсеть Clubhouse. 

“Будем что-то делать”, – заверила Тимошенко.

ВИДЕОВидео: Україна 24 / YouTube

Юлия Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске (Украина). С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной премьер-министром в стране. 

В 2010-м, 2014-м и в 2019 годах Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. 11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл “газовое” дело Тимошенко. 

В настоящее время Тимошенко возглавляет фракцию партии “Батькiвщина” в Верховной Раде.

Голосовая соцсеть Clubhouse была основана весной 2020 года. Сейчас ее могут установить только пользователи Apple, а регистрация доступна только по приглашению от уже зарегистрированного пользователя. 

23 февраля 2021 года стало известно, что компания Clubhouse наняла разработчика для создания Android-версии своего приложения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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