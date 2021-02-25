Томиленко: Оказывается, в Украине можно за полную неделю расследовать преступление против журналистов и наказать нападающего

25.02.2021, 17:34, Новости дня

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Суворовский райсуд Одессы по ускоренной процедуре вынес приговор мужчине, напавшему на съемочную группу “7 канала” на рынке “Северный”. Об этом говорится на сайте “7 канала”.

Инцидент случился 10 февраля, когда журналисты проекта “Нормально” снимали сюжет о торговле контрафактными табачными изделиями. На них напали несколько человек, выбили у оператора камеру и избили двоих журналистов.

22-летний нападавший признал свою вину по ч. 2 ст. 171 (препятствование законной деятельности журналиста). Его приговорили к двум годам ограничения свободы, но освободили от исполнения наказания с испытательным сроком два года.

На решение суда отреагировал в своем Facebook председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

“Оказывается, в Украине можно за полную неделю провести расследование преступления против журналистов, передать дело в суд, получить прокурорские выводы и наказать нападающего”, – написал он, назвав такое быстрое расследование дела прецедентом весомого наказания за препятствование журналистской деятельности.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/3730879456996891

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