 

При пожаре на заводе в Ростовской области обрушилась крыша

25.02.2021, 17:32, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Днем 25 февраля на заводе по производству полимерной упаковки в городе Шахты Ростовской области произошел пожар, передает сайт VSE42.RU. Огонь успел распространиться на площади в 900 квадратных метров. Происходит обрушение кровли и технического этажа здания. Над тушением пламени работают 65 человек и 22 единицы техники. Данных о пострадавших не поступало.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / Мнение: Поворот России на Восток завершен

16.10 / Сделан прогноз по смертности от COVID-19 в России

27.11 / Мнение: Неэкологичный пластик

20.09 / Побег из рубля

22.09 / Госдума РФ приняла закон о лицензировании оппозиционной деятельности

11.11 / Англичанка симулировала рак ради денег

24.09 / В Минске таксист спас убегавшего от силовиков демонстранта

08.10 / Автомобиль Маска Tesla Roadster пролетел на рекордно близком расстоянии от Марса

22.01 / Мнение: Борьба хунвейбинов между собой

21.01 / Как дважды провернуть фальшь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска