При пожаре на заводе в Ростовской области обрушилась крыша

25.02.2021, 17:32, Разное

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Днем 25 февраля на заводе по производству полимерной упаковки в городе Шахты Ростовской области произошел пожар, передает сайт VSE42.RU. Огонь успел распространиться на площади в 900 квадратных метров. Происходит обрушение кровли и технического этажа здания. Над тушением пламени работают 65 человек и 22 единицы техники. Данных о пострадавших не поступало.