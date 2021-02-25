Сотрудника Народной милиции ЛНР ранил снайпер

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25.02.2021, 17:30, Новости дня
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Сотрудник Народной милиции Луганской народной республики получил ранение в результате выстрела снайпера, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«25 февраля в 13.40 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли прицельный снайперский огонь с направления населенного пункта Луганское (под контролем Киева – прим. ВЗГЛЯД) по населенному пункту Нижнее Лозовое (под контролем ЛНР – прим. ВЗГЛЯД), в результате чего получил ранение военнослужащий Народной милиции ЛНР», – цитирует сообщение центра РИА «Новости».

Ранее российские следователи возбудили уголовное дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе, в результате которых ранение получил мирный житель.

До этого сообщалось, что Украина за неделю обстреляла ДНР 17 раз. Также в ЛНР заявляли, что украинская тяжелая военная техника прибыла в Донбасс.



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