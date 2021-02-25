ВВП США упал до рекордных значений со времен Второй мировой войны

25.02.2021, 17:30, Новости дня

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ВВП США в прошлом году уменьшился на рекордные 3,5%, что стало худшим показателем со времен Второй мировой войны, следует из данных американского минторга.

Между тем годовом исчислении в последнем квартале 2020 года экономика США выросла на 4,1%, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в 2020 году ВВП Великобритании снизился на 9,9% – это рекордное снижение со времен Второй мировой войны.