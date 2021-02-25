На Красной площади прошел хоккейный матч в поддержку акции «Защитим ветеранов»

25.02.2021, 17:30, Новости дня

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В Москве состоялся выставочный хоккейный матч в поддержку акции «Защитим ветеранов» между командами «Российского движения школьников» и «Звезда России», игра завершилась со счетом 13:13.

Вместе с активистами РДШ в мероприятии приняли участие известные актеры, политики и спортсмены, в том числе чемпионы Олимпийских игр и чемпионы мира, сообщили в пресс-службе РДШ. Команду РДШ, состоящую из ребят 10-15 лет, возглавлял председатель отделения организации Московской области Николай Ханин.

«Этот матч проходил под хештегом #ЗащитимВетеранов. Мы знаем, какие не очень приятные события произошли для всего нашего общества, когда была попрана честь ветеранов. И было принято решение совместно с ветеранами спорта, профессиональными хоккеистами и нашей командой РДШ провести такой выставочный матч в поддержку ветеранов», – рассказал Николай Ханин.

«Я считаю, что выйти на каток перед Красной площадью, играть в хоккей с ощущением, что ты делаешь это в защиту кого-то, занимаешься любимым делом и при этом кого-то защищаешь – эти ощущения дают огромный заряд энергии, удовольствия. Все видели, что мальчишки играли и сражались как настоящие защитники. Я думаю, что этот матч, атмосфера и посыл запомнится ребятам надолго», – добавил он.

Школьникам помогали в игре российские хоккеисты: нападающий, чемпион мира 2012 года в составе сборной России, заслуженный мастер спорта РФ Александр Свитов; нападающий, обладатель бронзовой медали чемпионата КХЛ сезона 2014/2015, мастер спорта РФ Алексей Копейкин; защитник, воспитанник московского ЦСКА Сергей Гимаев; защитник, мастер спорта России, воспитанник хоккейной школы Ангарска Виталий Шулаков. Команду РДШ так же поддержал актер и телеведущий Станислав Ярушин.

«Безусловно, у нас в семье были бабушки и дедушки, которые прошли войну, их сейчас уже нет с нами. Моя супруга летала в Томск, помогала своим бабушкам и дедушкам, и их уход из жизни, конечно, был большим горем для нас, всегда с уважением к ним относились, поздравляли с важными событиями. Время меняется, меняется в лучшую сторону, но мы, к сожалению, не знаем, в каких условиях жили дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки, наши дети не знали, в каких условиях жили мы, их дети не будут знать, в каких условиях жили они. И может, мы какие-то вещи не ценим и не понимаем. Безусловно, нужно уважать старшее поколение, нужно делать все возможное, чтобы им помочь, дарить радость, праздник и то, в чем они нуждаются. Наша задача – делать все возможное, чтобы у них было все хорошо» – отметил Станислав Ярушин.

На лед в составе команды «Звезды России» вышли именитые спортсмены, звезды кино, музыки, политики, комментаторы и шоумены: народный артист РФ Игорь Бутман; чемпион мира, экс-хоккеист сборной РФ Александр Свитов и призер чемпионата мира Александр Гуськов; экс-футболист сборной РФ Александр Мостовой; а также шоумен Оскар Кучера и ректор РГСУ Наталья Починок; представители Минспорта и другие.

«Мы гордились победами, следили, смотрели… ветераны спорта, ветераны труда. Наступает период, когда становится тяжелее, и наступит он у всех. Нужно думать, что будет с тобой, чтобы с тобой поступали так же, как ты поступаешь сейчас с людьми более зрелого возраста. Конечно, это очень важно. Надеюсь, когда я стану совсем пожилым, обо мне позаботятся дети и люди, которые неравнодушны к тому, что происходит. Мы должны поддерживать, должны делать, и я считаю, что это благородное и очень правильное начинание. Это очень правильный посыл, поддерживаемый и государством, и людьми. Надеюсь, что ветераны наши будут счастливы и не будут чувствовать себя брошенными», – поделился мнением народный артист РФ Игорь Бутман.

Команда юных фигуристок «Кристалл Айс» поразила участников и гостей мероприятия шоу на льду. У этого коллектива на счету призовые места на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию и на многочисленных международных соревнованиях.

Матч прошел при содействии Общероссийского общественного фонда поддержки и развития спорта РФ и федерального проекта «Спорт – норма жизни».