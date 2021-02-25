 

Ученые обнаружили в Нью-Йорке устойчивый к вакцинам новый штамм коронавируса

25.02.2021, 17:28, Разное
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В Нью-Йорке исследователи обнаружили новый штамм коронавируса, вызвавший у них опасения. Серьезность ситуации заключается в том, что новый вариант SARS-CoV-2 имеет повышенную устойчивость к вакцинам.
Новый штамм уже успели изучить сотрудники Колумбийского университета и Калифорнийского технологического института. Они назвали его «штамм B.1.526». Сейчас их работы изучают рецензенты, после чего результаты исследования позволят опубликовать в научных изданиях.

В отличие от классического штамма COVID-19 этим коронавирусом заражаются пациенты на 5-6 лет старше остальных. Кроме того, после инфицирования у них были более высокие риски госпитализации. Директор Исследовательского центра СПИДа Аарон Даймонд отметил, что случаи заражения были зафиксированы в таких районах Нью-Йорка, как Вестчестер, Бронкс, Квинс, Бруклин и нижняя часть Манхэттена.

Микробиолог из Университета штата Пенсильвания Эндрю Рид признался, что новый штамм из-за отсутствия прямой устойчивости к вакцинам вызывает у них опасения. Однако причин для паники нет.

Источник: rossaprimavera.ru



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