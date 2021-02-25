 

Учёные назвали простой, но действенный способ лечения бессонницы

25.02.2021, 17:28, Разное
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Бессонница – распространённая проблема не только среди пожилых людей, но и молодого поколения. Американские учёные назвали простой, но действенный способ борьбы с этой неприятностью.
Нередко у пожилых людей бессонница приходит вместе с заболеваниями суставов. Сотрудники государственного научно-исследовательского университета в Сиэтле (штат Вашингтон) в ходе эксперимента с участием более 300 человек предложили телефонную терапию для тех, кто не может обратиться за медицинской помощью и не имеет доступа к Интернету. Все участники проекта перешагнули 60-летний рубеж.

Добровольцев условно разделили на две группы. Участникам первой группы предоставили обучающие материалы о нарушениях сна по телефону и провели ряд специальных тренингов, а остальным раздали соответствующие рекомендации в распечатанном виде.

Результаты исследования показали, что телефонная терапия дала ожидаемые результаты: звонки помогли наладить режим, улучшить качество сна и даже уменьшить боль, связанную с артритом. Примечательно, что эффект от подобного лечения остаётся в течение 12 месяцев.

Источник: www.ridus.ru



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