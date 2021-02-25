 

Учёные: Быстрое употребление еды опасно для здоровья

25.02.2021, 17:28, Разное
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Японские учёные в рамках исследования с участием 1 тысячи добровольцев доказали, что быстрое употребление еды опасно для здоровья. Поэтому необходимо выработать привычку есть медленно.
Сотрудники Университета Хиросимы в течение пяти лет изучали характер питания трёх групп пациентов. Одни ели быстро, другие – умеренно, третьи – медленно. На старте исследования ни у одного из участников эксперимента не было выявлено серьёзных заболеваний. По истечении заявленного времени у первой группы добровольцев появились проблемы со здоровьем: метаболические синдромы и лишний вес.

Эксперты объяснили, что те, кто быстро ест, склонны к перееданию, так как не понимают, что уже насытились. Поэтому, чтобы избежать ожирения, нарушения липидного обмена, высокого кровяного давления, а также инсулинорезистентности, очень важно не только употреблять здоровую пищу, но и делать это умеренно.

Источник: www.freundin.de



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