 

Защитники

25.02.2021, 16:52, Разное
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Протестная зима 2021.

За последние недели по всей стране были задержаны более 11 тысяч человек по данным ОВД-инфо. Многие из задержанных и арестованных столкнулись с полицейским беспределом, когда в отделения не пускали адвокатов, «катали пальцы», держали в полицейских машинах часами и тд. Суды выносили одно решение за другим – административный арест. В Москве спецприемники не справились практически сразу, арестованных начали развозить в область. Бардак, который мгновенно возник, разгребали в том числе и те, кто просто не может иначе. Именно о них наш репортаж «Защитники. Протестная зима 2021».

Источник: Новая газета



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