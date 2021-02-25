Ученые рассказали о последствиях сильного ослабления магнитного поля Земли 42 тысячи лет назад

25.02.2021, 16:48, Новости дня

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Статья на эту тему опубликована в журнале Science. Группа ученых после проведенного исследования рассказала о том, что 42 тысячи лет назад магнитное поле нашей планеты ослабло до 6% от нынешнего уровня. Почему же это произошло и чем обернулось для самой Земли?

Оказывается, в тот период происходила смена магнитных полюсов. В критический момент поле ослабло до минимума и просто не способно было защитить поверхность Земли от пагубной радиации из космоса. В результате пострадал животный и растительный мир, утверждают ученые.

Факт ослабления магнитного поля удалось установить по древесным кольцам, обнаруженным в древних окаменелостях. Очевидно, что в такой момент произошла резкая смена климата, которая, конечно же, привела к массовому вымиранию организмов.