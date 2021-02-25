Британские ученые не исключают, что среди нас живут человекоподобные инопланетяне

25.02.2021, 16:48, Новости дня

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Ученые из Оксфордского университета называют фантастикой не само наличие инопланетян на Земле, а наше стандартное представление об их внешности. Однако представители инопланетных цивилизаций, скорее всего, будут настолько похожи на человека, что мы никак не сможем их выделить в толпе, утверждают авторы публикации в журнале International Journal of Astrology.

Если в относительной близости от нас параллельно развивалась другая цивилизация, то возникнуть она могла на тех же этапах эволюции, что и на Земле. Поэтому не трудно предположить, что выглядеть инопланетяне также будут как мы с вами.

С точки зрения науки, гораздо более невероятным является возможность развития до нашего уровня и выше представителей других видов животного мира, уточняют ученые.