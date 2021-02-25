В нынешнем году земляне смогут пять раз наблюдать явление суперлуния

25.02.2021, 16:48, Новости дня

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В текущем году мы сможем пять раз наблюдать спутник нашей планеты в необычном ракурсе, предупреждают астрономы. Именно столько раз Луна максимально приблизится к Земле. Причем трижды это будет совпадать с циклом полнолуния и дважды – с новолунием.

В такие моменты на небосводе появляется огромная красная Луна, говорят ученые. Разумеется, это не спутник Земли изменит свой цвет или размер. Просто, таким образом, сработает оптика нашей атмосферы.

Данные явления оставляют незабываемые впечатления, их можно наблюдать невооруженным глазом. Главное, чтобы при этом небо было чистым. Напомним, что Луна вращается вокруг Земли по эллиптической орбите. Поэтому в определенные периоды она подходит к нам очень близко.