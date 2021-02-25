В Украине с начала 2021 года провели 19 трансплантаций органов и 29 – костного мозга

25.02.2021, 16:44, Новости дня

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С начала 2021 года в Украине провели 19 трансплантаций органов и 29 трансплантаций костного мозга. Об этом на брифинге 25 февраля сказал замминистра здравоохранения Игорь Иващенко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“В рамках пилотного проекта в 2021 году было выполнено значительное количество трансплантаций, в том числе 14 трансплантаций почек (шесть случаев – за счет посмертного донорства), три транслантации печени, две трансплантации сердца, а также 24 аутологических и пять аллогенных трансплантаций костного мозга”, – заявил он.

В Украине с 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

1 января 2021 года начала работу Единая государственная информационная система трансплантации.

В августе 2020 года Степанов выразил надежду, что Украина в течение трех лет получит полную трансплантационную независимость.

24 февраля 2021 года правительство поддержало постановление Минздрава о применении в трансплантации анатомических материалов человека, что дало украинским врачам возможность использовать донорскую кожу.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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