 

“Передай президенту, что он хороший”. Сурков в 2014 году жаловался Медведчуку на то, что Порошенко его “ругает постоянно, бл..ь”

25.02.2021, 16:44, Новости дня
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Бывший помощник президента РФ Вячеслав Сурков в переговорах с нынешним главой политсовета партии “оппозиционная платформа – За жизнь”, попросил нардепа Виктора Медведчука передать экс-президенту Украины Петру Порошенко “что он хороший”. Об этом свидетельствует запись разговора предполагаемых Суркова и Медведчука от декабря 2014 года, обнародованного 25 февраля изданием “Цензор.НЕТ”.

“Ты этому своему президенту передай, тому который…”, – сказал шутя Сурков.

На что Медведчук ему ответил:  “Я обязательно своему президенту Украины передам”.

“Передай, что он хороший. А то он меня ругает постоянно, бл..ь”– добавил Сурков.

Лидер “ОПЗЖ” уточнил, может ли он сказать Порошенко ,что Сурков “раскаялся”.

На что Сурков возмутился: “Ну так, а в чем мне раскаиваться. Я – мирный человек”.

“Ну в том, что ты хороший”, – сиронизировал Медведев отметил, что Суркову вроде предлагали стать министром внутренних дел Украины.

Он ответил, что “было дело” и попросил передать, что “уже готов”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Сурков работал помощником президента России с сентября 2013 года. Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года.

25 января 2020 года  директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к Суркову, заявил, что Сурков уходит с госслужбы “в связи со сменой курса на украинском направлении”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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