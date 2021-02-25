В СБУ изучают “пленки Медведчука-Суркова”

25.02.2021, 16:44, Новости дня

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Записи разговора, предположительно, бывшего помощника президента России Владислава Суркова и главы политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука внимательно изучают в Службе безопасности Украины. Об этом сообщили агентству “Интерфакс-Украина” в пресс-центре СБУ.

“Данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями СБУ относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения”, – цитирует пресс-службу агентство.

Сегодня “Цензор.НЕТ” опубликовал аудиозапись разговора двух людей с голосами, похожими на голоса Медведчука и Суркова, которые обсуждают поставки электроэнергии в захваченном Крыму и обмен пленными на Донбассе. По данным издания, разговор датирован 2014 годом.

На записи, в частности, человек с голосом, похожим на Суркова, называет пророссийских террористов на Донбассе “эти наши там подопечные” и обещает помочь с обменом, а его собеседник заявляет, что заниматься вопросами освобождения пленных ему предложил пятый президент Украины Петр Порошенко.

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