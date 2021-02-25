Полина Неня заявила, что бывший гражданский муж украл их дочь и объявила ее в розыск

25.02.2021, 16:44, Новости дня

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Украинский издатель, журналист и глава общественной организации #жінкиUA Полина Неня 24 февраля в Facebook заявила, что ее бывший гражданский муж Юрий Чернецкий похитил их общую дочь Теону, предупредив, что не вернет ребенка до тех пор, пока она не выполнит его условия.

По словам Нени, 21 февраля Чернецкий встретился с сыном и дочерью и должен был привезти их к ней домой, где они проживают по решению суда, до 21.00. Однако, этого не случилось.

“Отец моих детей, нарушая закон Украины, обманным путем перевез их в Одессу. Ранее он уже удерживал нашу дочь 99 дней! В публичных выступлениях отец заявлял, что вернет двоих детей 24 февраля. Сейчас в 21.21 Теодора высадили под домом, а Теону увезли в неизвестном направлении, используя в целях шантажа”, – написала Неня.

Она сообщила, что отец детей требует от нее подписать документы.

https://www.facebook.com/polina.nenia/posts/3869603243097754

25 февраля на своей странице в Facebook Неня опубликовала фото дочери, заявив, что она находится в розыске. По словам Нени, Теону предположительно удерживают на территории одного из отелей в Киеве или Киевской области.

https://www.facebook.com/polina.nenia/posts/3873368732721205

21 февраля Неня отметила, что не давала Чернецкому разрешения оставлять детей у себя на ночь.

“Да, я не давала детей с ночевкой, по многим объективным причинам – учитывая следствие и судебный процесс, в котором находится отец, а также многие другие факты, которые я корректно не озвучивала публично ранее”, – написала она.

https://www.facebook.com/polina.nenia/posts/3860462174011861

Полина Неня и Юрий Чернецкий расстались в марте 2018 года. Супруги жилим в гражданском браке. У пары трое детей: Теодор (2011), Платон (2012) и Теона (2016).

В ноябре 2019 года Неня заявила, что Чернецкий незаконно удерживал их дочь.

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