Заявление американского генерала о российской угрозе оценили: Зря строит из себя миротворца

25.02.2021, 16:42, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что именно Соединенные Штаты активно вмешиваются в дела других государств. Эксперт напомнил, что при каждом удобном случае Америка угрожает своими авианосцами. “Зря американский командующий (Тод Уолтерс – Прим.ред.) строит из себя миротворца”, – сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что именно США и их союзники вынуждают Россию усиливать оборонный потенциал, что в итоге ведет к словам о “милитаризации” страны. Бальбек добавил, что “призрак российской угрозы” помогает американским корпорациям зарабатывать большие деньги на продаже оружия.

“Они используют все свои возможности для поддержания этого тренда”, – уточнил депутат.

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил, что ничего нового из уст американского генерала не прозвучало. Последние семь лет Вашингтон только и делает, что набрасывается с обвинениями на Москву, передает РИА Новости.

“Можно было бы и что-то пооригинальнее придумать”, – отметил с иронией Тимофеев.

24 февраля американский генерал Тод Уолтерс выступил с антироссийской речью. Военнослужащий сообщил, что несмотря на санкции, Россия продолжает проводить якобы “злонамеренные действия” в Европе и других регионах мира. По его словам, Москва хочет “запугать и ослабить” Вашингтон.