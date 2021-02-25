В Эрмитаже назвали сроки получения наследства из Франции котами

25.02.2021, 16:40, Новости дня

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Эрмитажные коты получат к концу весны 2021 года порядка 3 тыс. евро, завещанные им меценатом из Франции, сообщила пресс-секретарь котов Государственного Эрмитажа Мария Халтунен.

«Сейчас завершается этап получения наследства… Я думаю, что к концу весны уже точно деньги будут получены», – цитирует Халтунен РИА «Новости».

Для вступления котов в права наследства нужно уплатить соответствующие налоги французской стороне, а также оплатить нотариальные услуги. «Сумма (упомянутая в завещании в адрес эрмитажных котов – прим. ВЗГЛЯД) – это около 3 тыс. евро», – отметила она.

Решение об использовании этих средств пока не принято, но в музее склоняются к тому, чтобы потратить их на ремонт обиталища животных, которых сейчас около 50.

«Мы даже сможем повесить там табличку (с информацией о меценате из Франции – прим. ВЗГЛЯД), что необходимо, и это будет очень по-европейски», – отметила она.

Напомним, в начале декабря 2020 года французский житель завещал часть своего наследства котам Эрмитажа. Генеральный директор музея Михаил Пиотровский отмечал, что средства планируется потратить на ремонт музейных подвалов, где обитают животные.